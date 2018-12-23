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من ملوك المغرب والبحرين

خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء في وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز

خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء في وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز
weam.co/562389
الرياض- الوئام:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله -.

وعبر جلالته عن أحر التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى أن يسكن الفقيد فسيح جناته، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين جميل الصبر وحسن العزاء.

من جهة أخرى تلقى خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – .

وأعرب جلالة ملك البحرين عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية مماثلة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ضمنها خالص تعازيه ومواساته بوفاة الفقيد الراحل.

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