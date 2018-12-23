ترامب: استقالة مبعوث الحرب ضد داعش لا تمثل شيئاً

واشنطن- الوئام:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المبعوث الرئاسي للحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي استقال من منصبه، لكنه أعرب عن رفضه للضجة الإعلامية حول الاستقالة.

وغرد ترامب على صفحته على موقع تويتر قائلاً إن “بريت ماكغورك، الذي لا أعرفه، عُين من قبل الرئيس أوباما، في 2015 وكان من المفترض أن يغادر منصبه في فبراير لكنه استقال قبل مغادرته. إثارة دعائية؟ الأخبار الكاذبة تجعل من اللاشيء أزمة كبيرة!.

وقال ترامب أيضاً إنه إذا أمر قائد أمريكي آخر غيره بسحب القوات الأمريكية من سوريا، سيكون هذا الشخص البطل الأكثر شعبية في أمريكا.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية ذكرت أن ماكغورك سيترك منصبه في وقت أبكر من المتوقع، بسبب التحول الأخير في سياسة ترامب في سوريا، في أعقاب تحرك مماثل من قبل وزير الدفاع، جيم ماتيس.