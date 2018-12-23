تفاصيل الوظائف الشاغرة بأمانة منطقة نجران

نجران- الوئام:

أعلنت أمانة منطقة نجران عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف الشاغرة للرجال على بند الأجور.وقالت أن الوظائف المتاحة لديها بمسميات سائق – ملاحظ خدمات – مراقب – مراسل.

ومن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 50 سنة وأن يكون المتقدم مسجل بموقع الخدمة المدنية (ساعد).

أن يكون المتقدم لائق صحيا وأن لايكون لدى المتقدم سوابق خلال الثلاث سنوات الأخيرة مع ضرورة إجادة القراءة والكتابة وأن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

وللمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي:

http://www.najran.gov.sa/Services/Eservices/jobs/Pages/jobsannouncement.aspx

علماً بأن التقديم يستمر حتى الخميس القادم الموافق 1440/4/20هـ.