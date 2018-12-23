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طلبت اراء العموم

المُلكية الفكرية: البدء بحماية حقوق المؤلف بموجب المرسوم الملكي

المُلكية الفكرية: البدء بحماية حقوق المؤلف بموجب المرسوم الملكي
weam.co/562398
الرياض- الوئام:

تعكف الهيئة السعودية للمُلكية الفكرية حالياً على دراسة تطوير أنظمة المُلكية الفكرية وسوف تبدأ بنظام حماية حقوق المؤلف الصادر بموجب المرسوم الملكي م/٤١ وتاريخ 2/7/ 1424هـ ـ في إطار أهداف الهيئة إلى تنظيم مجالات المُلكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ولاختصاص الهيئة في اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق المُلكية الفكرية.

حيث دعت الهيئة العموم الكرام لإبداء الرأي بشأن “تطوير نظام حماية حقوق المؤلف” وتقديم المرئيات أو الملحوظات المكتوبة في هذا الشأن قبل نهاية يوم الخميس 27/04/1440هـ (الموافق 3/01/2019م) وذلك بإرسالها عبر بريد الهيئة الرسمي saip@saip.gov.sa مع إدراج اسم الشخص أو المؤسسة المقدمة للمرئيات.

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