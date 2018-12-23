السلطات الأمنية تُعلن توقيف خلية تخريب في الخرطوم

الخرطوم- الوئام:

قالت السلطات الأمنية السودانية إنها أوقفت خلية تخريبية في ولاية الخرطوم، تضم كوادر حزبية معارضة، وكانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريب.

وأوردت وكالة الأنباء السودانية “سونا”، أن الخلية تعمل بتنسيق تام مع الحركات المسلحة، وفق التوجيهات الصادرة لكوادر الحركات من قياداتها.

واتخذت الإجراءات القانونية في مواجهة هذه الخلية التخريبية، حسب الوكالة.

وناشدت السلطات الأمنية المواطنين التبليغ الفوري عن أي عناصر تقوم بأعمال تخريبية، أو تحرض في ذات الاتجاه، لقطع الطريق أمام المحرضين حفاظاً على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.