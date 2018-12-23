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للاتفاق على الشراكة

جودة تعليم الطائف تعقد اجتماعا مع أكاديمية الشعر العربي

جودة تعليم الطائف تعقد اجتماعا مع أكاديمية الشعر العربي
weam.co/562404
الطائف - الوئام - عبدالله العازمي:

عقدت إدارة الجودة وقياس الأداء بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اجتماعا مشتركا، مع أكاديمية الشعر العربي، لبحث سبل تفعيل الشراكة بين الجهتين.

حضر اللاجتماع، د.إيهاب مصطفى، من أكاديمية الشعر العربي ، وسامي العصيمي، مدير النشاط الطلابي، وبندر الحارثي، مدير الموهوبين، ويوسف الققفي، رئيس قسم اللغة العربية مساعد مدير الإشراف، وخالد الثبيتي، مدير الجودة.

وكذلك فريق الشراكة المكون من د.عبدالوهاب الغامدي، و د.جزاء العصيمي، وخرج الاجتماع بصياغة عقد شراكة في ضوء ما اتفق المجتمعون عليه، والاتفاق على تحديد مواعيد اجتماعات لاحقة لمناقشة البرامج وآليات التنفيذ.

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