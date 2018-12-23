مدرب برشلونة: هذا هو هدفنا في 2019

برشلونة- الوئام:

أبدى المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، عقب إنهاء فريقه لعام 2018 بالفوز على سلتا فيغو بثنائية نظيفة ضمن الجولة 17 للدوري الإسباني، ومواصلة الحفاظ على الصدارة، تمنيه أن يواصل الفريق انتصاراته في 2019، وأن تكون جماهير البرسا سعيدة.

وأشار فالفيردي : بالطبع أتمنى الحفاظ على سلسلة انتصارات الفريق، كما أتمنى أن تظل جماهير الفريق سعيدة”.

وحول المباراة التي قدمها “البلوغرانا” أمام سلتا فيغو، أعرب المدرب الباسكي تحفظه بعض الشيء على الأداء في الشوط الثاني، إذ لم يحسم الفريق الأمور خلاله بإضافة هدف ثالث، ليكتفي بثنائية عثمان ديمبيلي وليونيل ميسي في النصف الأول.

وأوضح مدرب برشلونة: تمكنا من كسر الخطوط الدفاعية لسلتا بنجاح في الشوط الأول، الخطورة كانت واضحة في كل مرة تكون الكرة فيها بين أقدامنا.. المنافس يمتلك لاعبين مهمين وخطرين في الأمام.. بينما في الشوط الثاني، شاب الأداء بعض الكسل، والكرة لم تكن بحوزتنا في أوقات كثيرة، كما أننا افتقدنا للسرعة.

وأثنى فالفيردي على أداء لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال، وقال: كنت أرغب في منحه الفرصة لمواصلة الأداء الجيد الذي قدمه خلال المباريات الأخيرة.

وضرب الفريق الكاتالوني بهذا الفوز أكثر من عصفور بحجر واحد، إذ أنه واصل مسلسل انتصاراته في الليغا للجولة الرابعة توالياً، كما أنه أسدل الستار على 2018 بفوز ثمين حافظ له على الصدارة، بعد أن رفع رصيده لـ37 نقطة بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي فاز على ضيفه إسبانيول بهدف نظيف.