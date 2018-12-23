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أقيمت على مساحة 10 كيلومترات

بالصور: إزالة تعديات بمخطط الهدي والوسيق بمكة

بالصور: إزالة تعديات بمخطط الهدي والوسيق بمكة
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مكة المكرمة- الوئام- محمد السويهري:

أزالت بلدية الشوقية الفرعية تعديات بمساحة عشرة كيلو متر مربع بمخطط الهدي والوسيق عبارة عن عن احواش وظفاير من الحجر اعلى الجبال وغرف شعبية وحظائر أغنام.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فإن ذلك تم بإشراف رئيس البلدية المهندس عمر المالكي ومتابعة رئيس قسم مراقبة البناء ومشاركة الجهات الأمنية ذات العلاقة المتمثلة بشرطة البلديات والمهمات والواجبات ومرور العاصمة المقدسة والبحث الجنائي والأدلة الجنائية بالإضافة إلى شركة الكهرباء.

وأوضح المهندس المالكي أن المباني المخالفة لا تملك تراخيص نظامية وأنشئت بطرق عشوائية وتمت الإزالة بحضور اللجان المشاركة ومراقبي البلدية وباشرت الآليات والمعدات رفع الأنقاض من الموقع.

وبين المالكي ان البلدية تقوم بتكثيف جولاتها الميدانية بشكل مستمر على جميع المناطق التابعة لها لمراقبة الاراضي الحكومية ومنع حدوث أي تعديات على الممتلكات العامة ورصد مخالفات أنظمة البناء وتشديد الرقابة على المباني والمنشآت في المناطق العشوائية.

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