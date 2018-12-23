ارتفاع عدد قتلى تسونامي إندونيسيا إلى 168 شخصا

جاكرتا - الوئام:

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم، أن عدد ضحايا أمواج المد العاتية “تسونامي” التي ضربت مناطق حول مضيق سوندا بين جزيرتي جاوة وسومطرة ارتفع إلى 168 شخصا، فضلا عن نحو 600 جريح.

وكانت أعداد الضحايا بلغت، في وقت سابق، 43 قتيلا و584 مصابا، وقال المتحدث باسم الوكالة سوتوبو بورو نوجروهو، إن الحادث دمر مئات المنازل وإن شخصين مازال في عداد المفقودين.

ورجح نوجروهو، أن يكون السبب وراء موجات تسونامي هو “حدوث انزلاقات تحت سطح الأرض بعد ثوران بركان كراكاتوا”.