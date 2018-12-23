الجيش اليمني يعلن تقدما في “مران” ومقتل أحد أبناء مؤسس المليشيا الحوثية

الوئام - واس

أعلن الجيش اليمني، إحرازه تقدما في معاركه ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، بمديرية حيدان غربي محافظة صعدة، ومقتل أحد أبناء مؤسس المليشيا في تلك المعارك.

وقال مصدر عسكري، في تصريح نقله موقع سبتمبر نت، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن قوات الجيش تمكنت خلال معارك اليومين الماضيين من تحرير مواقع جديدة في منطقة مران وسط انهيارات في صفوف الانقلابيين الحوثيين.

وذكر المصدر أن مواجهات اليومين الماضيين أسفر عن مصرع العشرات من عناصر المليشيا بينهم أحد أبناء مؤسسها الصريع حسين الحوثي وعدد من مرافقيه.

وتزامنت معارك الجيش اليمني، في حيدان مع غارات لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تحصينات وتعزيزات المليشيا في الجبهة.