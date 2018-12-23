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مزيج برنت عند أقرب استحقاق

أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوياتها منذ الربع الثالث من 2017

أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوياتها منذ الربع الثالث من 2017
weam.co/562423
سنغافورة- الوئام:

أنهت أسعار النفط أسبوعها خسائر بنحو 11% بفعل وفرة في المعروض العالمي من الخام أبقت المستثمرين بعيداً عن السوق قبيل عطلات نهاية العام.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 53 سنتاً، أو حوالي 1%، لتبلغ عند التسوية 53.82 دولار للبرميل بعد أن هبطت أثناء الجلسة إلى 52.79 دولار وهو أضعف مستوى لها منذ سبتمبر أيلول 2017، وبذلك انخفض سجل برنت انخفاضاً اسبوعياً بـنحو 11.5%.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 29 سنتا لتسجل عند التسوية 45.59 دولار للبرميل بعد أن لامست 45.13 دولار للبرميل عند أدنى مستوى لها في الجلسة، ويسجل تراجعاً اسبوعياً بلغ أكثر من 12%.

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