مصر تسقط الجنسية عن حفيدة ضابط مخابرات سابق

الوئام - متابعات

أعلنت الحكومة المصرية إسقاط الجنسية عن المواطنة ياسمين هشام الدين محمد نسيم، وهي حفيدة محمد نسيم أحد أشهر ضباط المخابرات المصرية، الذي اشتهر باسم “نديم قلب الأسد” في مسلسل رأفت الهجان، إذ كان أحد الضباط الذين دربوا الجاسوس المصري رفعت علي سليمان الجمال.

ياسمين من مواليد إسرائيل في 22 أكتوبر عام 1997، وحصلت على الجنسية الإسرائيلية دون إذن مسبق، وفق حيثيات القرار، وفور بلوغها سن الحادية والعشرين، وتعرف والدها على والدتها الإسرائيلية فيرد ليبوفيتش، أثناء

قضاء عطلته في قرية سياحية يمتلكها بجنوب سيناء، ونشأت بينهما قصة حب انتهت بالزواج، بعد أن أسلمت من أجله، وأنجبت طفلة أطلقا عليها اسم ياسمين، وهو ما تسبب في إصابة الجد، ضابط المخابرات السابق، بالصدمة.

تربت الطفلة في إسرائيل وحصلت على الجنسية الإسرائيلية نسبا لوالدتها، ولذلك قررت السلطات المصرية إسقاط الجنسية عنها حيث لا يجوز الجمع بين الجنسيتين.

محمد نسيم، الجد، كان أحد ضباط حركة “الضباط الأحرار”، وشارك ضمن الصف الثاني لرجال ثورة يوليو 1952، وأصبح فيما بعد أحد مديري العمليات بجهاز المخابرات المصرية، وكان له دور بارز في عمليتي زرع الجاسوس المصري رفعت علي سليمان الجمال في قلب إسرائيل، وأيضا عملية الحفار التي هزت إسرائيل عقب حرب يونيو 1967.

شارك الجد في حروب السويس والاستنزاف، وانضم لقسم الخدمة السرية بالمخابرات المصرية بعد تأسيسها، ونظرا لكفاءته البالغة أسند إليه الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر عملية الحفار، ومن عملياته التي كشف عنها الستار عملية الهجوم على ميناء إيلات وزرع عملاء في إسرائيل والحصول على معلومات عن صفقات أسلحة لإسرائيل.

في العام 1971 تم تعيينه مديرا لهيئة تنشيط السياحة بعد تقاعده من المخابرات، وتوفي في الثاني والعشرين من مارس عام 2000 بعد معاناة مع المرض.