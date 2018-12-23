التعليقات: 0

في نهاية دوام يوم الخميس 20 / 4/ 1440هـ

التعليم: إجازة للتربويين الذين تصل نسبة عملهم الميداني 60%

التعليم: إجازة للتربويين الذين تصل نسبة عملهم الميداني 60%
weam.co/562430
الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

سيتمتع شاغلوا الوظائف التعليمية (المشرفون والمشرفات) بإدارات التعليم ومكاتب التعليم في المناطق والمحافظات الذين تقل نسبة عملهم الميداني في زيارة المدارس عن ( 60%) بإجازة منتصف العام الدراسي الحالي في نهاية دوام يوم الخميس 20 / 4/ 1440هـ.

وكذلك شاغلوا الوظائف التعليمية في إدارات التعليم ومكاتب التعليم الذين تصل نسبة عملهم الميداني في زيارة المدارس إلى 60%.

وأما شاغلوا الوظائف التعليمية قادة مكاتب التعليم ومساعديهم والإداريون بمكاتب التعليم يتمتعون بالإجازة بالتناوب.

وأما شاغلو الوظائف التعليمية بجهاز الوزارة والإداريون في جهاز الوزارة وإدارات التعليم يمكنهم التمتع بالإجازة بالتناوب وتحتسب من إجازتهم العادية وستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم الاحد 30/4/1440هـ.

روابط ذات صلة

شاهد: 100 مشرف ومشرفة يناقشون مهاراتهم في مواد الهوية الوطنية

شاهد: 100 مشرف ومشرفة يناقشون مهاراتهم في مواد الهوية الوطنية

خادم الحرمين الشريفين يوجه بأن يكون يوم غدٍ إجازة للطلاب بمناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية

خادم الحرمين الشريفين يوجه بأن يكون يوم غدٍ إجازة للطلاب بمناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية

حل جذري لمشكلة عجز المشرفات التربويات بمكاتب التعليم بالطائف

حل جذري لمشكلة عجز المشرفات التربويات بمكاتب التعليم بالطائف

النصر‬⁩ يخسر خدمات “بيتروس” أمام التعاون

النصر‬⁩ يخسر خدمات “بيتروس” أمام التعاون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>