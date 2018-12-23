التعليم: إجازة للتربويين الذين تصل نسبة عملهم الميداني 60%

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

سيتمتع شاغلوا الوظائف التعليمية (المشرفون والمشرفات) بإدارات التعليم ومكاتب التعليم في المناطق والمحافظات الذين تقل نسبة عملهم الميداني في زيارة المدارس عن ( 60%) بإجازة منتصف العام الدراسي الحالي في نهاية دوام يوم الخميس 20 / 4/ 1440هـ.

وكذلك شاغلوا الوظائف التعليمية في إدارات التعليم ومكاتب التعليم الذين تصل نسبة عملهم الميداني في زيارة المدارس إلى 60%.

وأما شاغلوا الوظائف التعليمية قادة مكاتب التعليم ومساعديهم والإداريون بمكاتب التعليم يتمتعون بالإجازة بالتناوب.

وأما شاغلو الوظائف التعليمية بجهاز الوزارة والإداريون في جهاز الوزارة وإدارات التعليم يمكنهم التمتع بالإجازة بالتناوب وتحتسب من إجازتهم العادية وستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم الاحد 30/4/1440هـ.