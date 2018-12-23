أشهر قليلة تفصل وحيد والدته «عبدالله» عن حد السيف

الرياض- الوئام - هايف العتيبي:

ناشد ذوو السجين عبد الله جلال العتيبي أهل الخير والمعروف المساعدة في سداد مبلغ الدية الذي حدده أصحاب الدم، وتَمَثّل في مبلغ 50 مليون ريال يتم إيداعها في حساب إمارة منطقة الرياض قبل تنفيذ حد السيف.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فإن عبدالله لا يزال ينتظر تنفيذ حكم القصاص منذ 6 سنوات حيث نشب حينها خلاف بينه وبين شاب آخر إنتهى بتوجيه طعنة غير قاتلة له، ليتم بعد ذلك القبض عليه وايداعه سجن الأحداث قبل أن يتلقى خبر وفاة الطرف الآخر ويتم الحكم عليه بالقصاص.

وقد تدخل أصحاب الخير في الصلح الذي إنتهى بقبول الدية البالغة 50 مليون ريال سعودي خلال 6 أشهر.

وفي سياق الدعم وحث أهل الخير الأسخياء غًرد الشيخ محمد بن سلطان ابن حميد في حسابه الشخصي بموقع “تويتر” قائلاً: اتصال مفاجئ من الابن عبدالله ليله البارح من سجنه فك الله أسره يطمئن على وضعه ويدعي للجميع بأذن الله أهل الخير من هذا البلد المعطاء سيكون لهم موقف مشرف.. يتيم الأب وحيد أمه).