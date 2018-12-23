رشيدة طليب تؤدي اليمين الدستورية بالكونجرس الأمريكي مستعينة بـ”مصحف جيفرسون”

واشنطن - الوئام:

أعلنت رشيدة طليب، عضوة الكونجرس الأميركي، من أصل فلسطيني، أنها ستستعين في أداء اليمين الدستورية الخاص بها، المقرر في الثالث من يناير المقبل، بنسخة مترجمة من القرآن، أنجزها جورج سوس عام 1734 وهي النسخة التي حصل عليها الرئيس الثالث للولايات المتحدة توماس جيفرسون.

وقالت طليب لصحيفة “ديترويت فري برس” الأميركية، إنها ستستعير هذه النسخة من القرآن من قسم الكتب النادرة والمجموعات الخاصة في مكتبة الكونجرس، مضيفة أن استخدام القرآن الكريم في حلف اليمين يهدف إلى تعريف الأميركيين بالدين الإسلامي.

واعتبرت عضوة الكونجرس الأمريكي أن أداءها اليمين بالقرآن “مهم بالنسبة لي، لأن الكثير من الأميركيين لديهم هذا النوع من الشعور بأن الإسلام دين غريب على التاريخ الأميركي”.

وتابعت: “المسلمون كانوا هنا في البداية. بعض آباءنا المؤسسين عرفوا عن الإسلام أكثر من بعض أعضاء الكونجرس الآن.”

طليب ليست الأولى التي ستؤدي اليمين الدستورية بوضع يدها على نسخة مترجمة من القرآن الكريم، فقد سبقها في 2006 العضو الديمقراطي عن ولاية مينيسوتا كيث إليسون الذي وضع يده على القرآن عند أدائه اليمين الدستورية، مما تسبب في جدل واسع حينها.

لكن وضع يدها على القرآن، في الثالث من يناير، ليس هو القرار الوحيد الذي اتخذته طليب لأداء اليمين، بل قررت أيضا أن ترتدي ثوبًا فلسطينيًا تقليديًا في هذا اليوم الخاص، وأعطت متابعيها لمحة عن هذا “الثوب” الأحمر على حسابها في “إنستجرام.

رشيدة طليب، 42 عاما، ولدت في ديترويت لعائلة مهاجرة فلسطينية، وكان والدها يعمل في مصنع فورد للسيارت، وهي أول مسلمة تنتخب لمجلس ميشيغان التشريعي.