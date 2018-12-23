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ضمن 100 باحث حول العالم

مجد.. أول مبتعثة سعودية تحصل على منحة رودس بجامعة أكسفورد

مجد.. أول مبتعثة سعودية تحصل على منحة رودس بجامعة أكسفورد
weam.co/562448
الوئام - متابعات

حصلت الباحثة مجد عبد الغني، المبتعثة السعودية، عالمة الوراثة بمعهد علوم الحياة في مدرسة آن آربور بالولايات المتحدة الأمريكية، على منحة رودس الشهيرة، والتي تمنحها جامعة أكسفورد البريطانية لأنبغ الطلاب الأجانب.

وحسب ما جاء في موقع “هيرالد كورير”، فإن مجد عبد الغني واحدة من 100 باحث من جميع أنحاء العالم سوف ينضمون إلى جامعة أكسفورد في الخريف.

وقالت مؤسسة “رودس تراست” إن الاختيارات تعد الأكثر تنوعًا جغرافيًا في تاريخها الذي يمتد لأكثر من 115 عامًا.

وبدأت مجد عبد الغني شغفها بعلم الوراثة عندما أكملت والدتها شهادة الدكتوراه وعادت العائلة إلى المملكة، حينها أبدت عبد الغني اهتماما خاصا بعلم الوراثة، وهو الأمر الذي شجعها على مواصلة ذلك.

وقالت: “عندما عدت إلى المملكة، كنت على استعداد للذهاب إلى الكلية واخترت أن أصبح عالمة في علم الوراثة لأنني استمتعت بها حقًا في المدرسة الثانوية”.
وأضافت “أتذكر أن أمي قالت لي، ألا تريدين أن تكتشفي الجين الذي يشفي من السرطان؟”، ولهذا السبب اخترت دراسة علم الوراثة“.

وبشأن منحة رودس، قالت المبتعثة إنها لا تستطيع الانتظار أكثر لبدء منحتها الدراسية الكبرى، والتي تعد من أفضل الدرجات العلمية في بريطانيا.

وكانت مجد عبد الغني حصلت على شهرة عالمية، بعد أن سجلت مذكرات صوتية بعنوان “يوميات مجد: سنتان في حياة فتاة سعودية”.

 

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