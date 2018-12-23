كبير مراقبي الأمم المتحدة لاتفاق “وقف إطلاق النار بالحديدة” يصل إلى صنعاء

اليمن - الوئام:

وصل الجنرال الهولندي باتريك كامرت، كبير المراقبين المدنيين للأمم المتحدة، رئيس اللجنة المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة، اليوم، إلى صنعاء.

ومن المقرر أن ينضم المراقبون، الذين سبقوا كامرت إلى صنعاء منذ أمس، إلى بعثة المراقبة في الحديدة في موعد غير محدد، حسبما ذكر مسؤولون في مكتب الأمم المتحدة في صنعاء.

وتشكلت لجنة المراقبة الدولية بقرار مجلس الأمن الدولي بإجماع دوله ارسال مراقبين مدنيين الى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والاشراف على اجلاء المقاتلين من هذه المدينة.

وكان باتريك كامرت وصل، أمس، إلى عدن، واستقبله مسؤولون يمنيون، وأعلن أنه سيتوجه إلى صنعاء، ثم إلى الحديدة، برفقة اللجنة المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار.