التعليقات: 0

قادما من عدن

كبير مراقبي الأمم المتحدة لاتفاق “وقف إطلاق النار بالحديدة” يصل إلى صنعاء

كبير مراقبي الأمم المتحدة لاتفاق “وقف إطلاق النار بالحديدة” يصل إلى صنعاء
weam.co/562450
اليمن - الوئام:

وصل الجنرال الهولندي باتريك كامرت، كبير المراقبين المدنيين للأمم المتحدة، رئيس اللجنة المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة، اليوم، إلى صنعاء.

ومن المقرر أن ينضم المراقبون، الذين سبقوا كامرت إلى صنعاء منذ أمس، إلى بعثة المراقبة في الحديدة في موعد غير محدد، حسبما ذكر مسؤولون في مكتب الأمم المتحدة في صنعاء.

وتشكلت لجنة المراقبة الدولية بقرار مجلس الأمن الدولي بإجماع دوله ارسال مراقبين مدنيين الى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والاشراف على اجلاء المقاتلين من هذه المدينة.

وكان باتريك كامرت وصل، أمس، إلى عدن، واستقبله مسؤولون يمنيون، وأعلن أنه سيتوجه إلى صنعاء، ثم إلى الحديدة، برفقة اللجنة المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار.

 

روابط ذات صلة

اليمن .. محافظ الحديدة يطالب رئيس فريق المراقبين الأمميين بالضغط على الانقلابيين للانصياع للسلام

اليمن .. محافظ الحديدة يطالب رئيس فريق المراقبين الأمميين بالضغط على الانقلابيين للانصياع للسلام

عناصر “الحوثي” الانقلابية يرتدون زي الأمن المركزي للتحايل على الانسحاب من الحديدة

عناصر “الحوثي” الانقلابية يرتدون زي الأمن المركزي للتحايل على الانسحاب من الحديدة

الجنرال الهولندي باتريك كريستوڤر يزور عدن غدا ويلتقي الحكومة اليمنية

الجنرال الهولندي باتريك كريستوڤر يزور عدن غدا ويلتقي الحكومة اليمنية

مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية على النازحين إلى “الضالع”

مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية على النازحين إلى “الضالع”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>