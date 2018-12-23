بالصور.. بدء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني أنيشيا وملينيز

الوئام - واس

بدأت المرحلة الأولى من عملية فصل التوأم السيامي التنزاني” أنيشيا وملينيز ” ، والتي تجرى حالياً في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض، وهي مرحلة التخدير.

وأوضح قائد فريق التخدير الدكتور نزار الزغيبي أن التخدير من المراحل المهمة نظراً لكونها مصاحبة للحالة طيلة فترة العملية ،مشيراً إلى أن عملية التخدير التي قام عليها 11 استشاريا وفني تخدير تمت بسلاسة ودون أي مشاكل واستغرقت مدة التخدير ساعة واحدة ، والوظائف والمؤشرات الحيوية مستقرة ولله الحمد.

بعد ذلك سارت مراحل العملية بإجراء المرحلة الثانية وهي مرحلة تنظير المثانة ،فيما تم في المرحلة الثالثة الإعداد والتجهيز، وهي الآن بالمرحلة الرابعة، حيث يقوم فريق من استشاريي جراحة الأطفال بفصل الأمعاء.

وأوضح استشاري جراحة الأطفال ،عضو الفريق الطبي لعملية فصل التوأم السيامي التنزاني” أنيشيا وملينيز” الدكتور محمد النمشان، أن مرحلة فصل الأمعاء تمت بنجاح ولله الحمد، مضيفاً أن التوأم جرى تخديرهما بسهولة، ولم يكن هناك أيّ مضاعفات في التخدير بعد ذلك تم عمل منظار للجهاز البولي ووضع القساطر البولية، ثم عملية تعقيم التوأم، لتبدأ مرحلة القص وإزالة ممدد الأنسجة الذي وضع منذ حوالي 3 أشهر.

وبين أنه خلال هذه المرحلة جرى فصل جدار الصدر وجدار القلب، والدخول إلى التجويف البطني وفصل الكبد و الأمعاء.

وقال الدكتور النمشان :” إن العملية الآن في مرحلتها الخامسة وهي مرحلة فصل الجهاز البولي والتناسلي، مؤكداً أن وضع الطفلتين مستقر وعلاماتهما الحيوية ممتازة “.

يذكر أن عملية الفصل دخلت الآن مرحلتها الخامسة وهي مرحلة فصل الجهاز البولي والتناسلي، ويباشرها إلى جانب رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله الربيعة استشاري جراحة المسالك البولية الدكتور أحمد الشمري والدكتور فايز المدهن، والدكتور ياسر جمال الليل، والدكتور سامي الرشيدي