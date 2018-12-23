مقتل جندي باكستاني بنيران القوات الهندية

واس - الوئام

لقي جندي باكستاني مصرعه بنيران أطلقتها القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم نقلاً عن مصادر عسكرية باكستانية أن القوات الهندية بادرت بإطلاق النار على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل في كشمير، واستهدفت مواقع الجيش الباكستاني ما أدى إلى مقتل جندي باكستاني.

وأضافت أن القوات الهندية استهدفت أيضاً قرى ومناطق باكستانية بالقرب من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، وفي المقابل ردت عليها قوات الجيش الباكستاني وأجبرتها على وقف إطلاق النار.