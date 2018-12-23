المملكة ترأس لجنة الملاحة الجوية بمجلس التعاون

واس - الوئام

اختير ممثل الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية في لجنة الملاحة الجوية بمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي رئيساً للجنة بالإجماع، وذلك خلال الاجتماع الـ 13 للجنة الملاحة الجوية الذي عقد الأسبوع الماضي في دولة الكويت.

ويؤكد الاختيار حرص المملكة على تفعيل العمل الخليجي المشترك من خلال اللجان القائمة.

وبهذا الاختيار ستستمر المملكة في رئاسة اللجنة للفترة القادمة، فضلا عن ترؤسها للجنة خلال الفترات السابقة.

هذا، وقد ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المتعلقة بمجال الملاحة الجوية المدرجة على جدول الأعمال، منها: تناغم أنظمة الملاحة الجوية وتنسيق إجراءات عمل المراقبة الجوية وانسيابية شبكة الطرق الجوية.