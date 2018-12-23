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هذه نصائح الدفاع المدني للمتنزهين خلال الإجازة

هذه نصائح الدفاع المدني للمتنزهين خلال الإجازة
weam.co/562483
الوئام- واس

أهاب الدفاع المدني بمنطقة الرياض، بالمتنزهين خلال إجازة منتصف العام الدراسي، إلى الأخذ بوسائل وتعليمات السلامة، خاصة أثناء الخروج إلى البر، و اختيار المكان المناسب لنصب الخيام، بعيدًا عن المخاطر، والأودية، والحرص على إشعال النار بعيدًا عن الخيام، واستخدام وسائل إشعال أمنة.

ودعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي، الجميع إلى متابعة اتجاه الرياح وعدم نقل موقد الحطب إلى داخل الخيمة، إلا بعد أن يتحول إلى جمر، وتهوية الخيمة، للوقاية من الاختناق، بغاز أول أكسيد الكربون، وإشعال النار بالوسائل الآمنة مع التأكد من إطفاء النار قبل النوم، وتوفر طفاية حريق مناسبة داخل الخيمة أو بالسيارة.

وشدد على أهمية التقيد بوسائل السلامة، والأخذ بالأسباب، للوقاية من المخاطر في المنازل، بتجنب التحميل الزائد للوصلات الكهربائية، وعدم ترك الأجهزة الإلكترونية، وألعاب الفيديو موصلة بالكهرباء، بشكل مستمر؛ خاصة أثناء النوم، واستخدام وسائل التدفئة الحديثة الآمنة خاصة بغرف الأطفال.

كما دعا من يرغب في السفر خلال الإجازة إلى فصل الكهرباء عن الأجهزة غير الضرورية بالمنزل، والحرص أثناء السفر على معرفة مخارج الطوارئ، في أماكن الإقامة، وأرقام الاتصال في الحالات الطارئة.

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