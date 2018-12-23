المملكة تشارك في بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف بروسيا

واس - الوئام

يشارك المنتخب السعودي للشطرنج في بطولة الملك سلمان للشطرنج السريع والخاطف التي ستقام في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية خلال الفترة من 25 حتى 31 ديسمبر 2018, بشاركة تنظيمية بين الاتحادين السعودي والروسي للشطرنج

وسيترأس البعثة السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز مدير العلاقات الدولية في اللجنة الأولمبية السعودية، وتضم رئيس مجلس إدارة إتحاد الشطرنج السعودي رامي بن موسى الطاسان، والجهاز الفني بقيادة المدرب محمد حدوش و5 لاعبين هم عبدالرحمن على المسرحي، وعبدالله موسى السليمي، وفهد عبدالقادر التركي، واحمد مصلح الثبيتي، وعبدالله فريد خياط، إلى جانب الحكم السعودي الدولي أحمد صالح العمري الذي سيشارك في البطولة.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج رامي الطاسان أن مشاركة الأخضر في هذا المحفل العالمي ستكون بحثاً عن تحقيق نتائج وأرقام قياسية جديدة تدعم اللعبة وسمعتها على المستوى العالمي.

وقال: “لا شك أن بطولة العالم تحظى بإسم عظيم نفتخر بأننا أحد المساهمين في التنظيم وهو اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، لذلك البطولة في نسختها الثانية تحظى بإهتمام كبير لدينا داخل اتحاد الشطرنج ووفرنا جميع الإمكانيات أمام أعضاء البعثة لتقديم كل ما لديهم من إمكانيات فنية لتحقيق النتائج المرجوة”, مقدماً الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة على دعمها واهتمامها بهذا الحدث الرياضي الكبير والتوجيهات المستمرة التي يقدمها معالي رئيس الهيئة، , مؤكداً أن العمل داخل اتحاد الشطرنج يسير بشكل مستمر وبالتنسيق مع الاتحاد الدولي للعبة حتى تكون بإذن الله المشاركة في هذا الحدث التاريخي العالمي ناجحة بكل المقاييس للمملكة العربية السعودية التي استضافت النسخة الأولى العام الماضي للمرة الأولى ومشاركتها في تنظيم النسخة الثانية مع جمهوريا روسيا”.

وأضاف الطاسان: “ستشارك المملكة في هذه البطولة بعدة أسماء مميزة إلى جانب أكثر من 100 نجم عالمي، وستكون مشاركتهم في البطولة لأهداف استفادتهم والاحتكاك مع أسماء عالمية حتى ينعكس ذلك على مستوياتهم بالشكل الجيد ونكتشف مواهب ستكون مستقبلاً للعبة في السعودية، ولا شك أن بطولة العالم للشطرنج الخاطف والسريع من أهم الأحداث للشطرنج ضمن أجندة الاتحاد الدولي وتعد من الفرص الحقيقية للاعبين السعوديين التي من خلالها تمكنهم من الاحتكاك بأبطال العالم وتطوير قدراتهم ورفع المستوى الفني”.