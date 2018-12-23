السعودية تتقدم للمرتبة 73 عالميا بمؤشر رأس المال البشري

الوئام - متابعات

تقدمت المملكة العربية السعودية بواقع 9 مراكز، بمؤشر رأس المال البشري لعام 2018، الصادر عن البنك الدولي.

واحتلت المملكة المرتبة 73 عالميا في مؤشر رأس المال البشري لعام 2018، مقارنة مع المرتبة 82 عالميا العام الماضي، وفقا لتقرير رأس المال البشري لعام 2018.

وجاءت المملكة في المرتبة الخامسة عربيا، بينما احتلت البحرين المرتبة الأولى عربيا، و47 عالميا، وجاءت الإمارات في المركز الثاني عربيا، و49 عالميا.

وأطلق البنك الدولي مشروع رأس المال البشري لتعزيز الوعي؛ وبناء رأس المال البشري، وقياس تبعات إهمال الاستثمار به، والتأكيد على الإنتاجية المفقودة للجيل القادم من العاملين.

ويصنف المؤشر الدول وفقا لأربعة معايير رئيسية لتنمية رأس المال البشري تتمثل في معيار القدرة الذي يقيس الرصيد المعرفي الحالي، ومعيار انتشار المعرفة ويخص تطبيق المهارات وتراكمها عبر العمل، ومعيار التنمية ويقصد به تنمية المهارات الحالية للقوة العاملة ومعيار المعرفة ويقيس مدى توسع وعمق استخدام المهارات.