شاهد.. وثائق تعليمية يزيد عمرها على 70 عاما (صور)

الطائف- الوئام- عبدالله العازمي:

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة تعليم الكبار، في ركن الإدارة العامة للتعليم المستمر بجناح وزارة التعليم المشارك في فعاليات مهرجان الجنادرية الـ 33.

وتأتي مشاركة تعليم الكبار ضمن المجالات التي سيشارك فيها تعليم الطائف في المهرجان الوطني للتراث والثقافة لهذا العام وهي النشاط الطلابي “بنين وبنات”، والتعليم المستمر والموهوبين، لتقديم أبرز الأعمال في هذه المجالات.

وتأتي فكرة مشاركة إدارة تعليم الكبار بتعليم الطائف على عرض وثائق تاريخية تحكي تاريخ تعليم الكبار بالإضافة إلى العديد من معروضات الإدارة والتي اشتملت على سجلات وملفات تاريخية ونماذج واقعية من المدارس، وصور لقصاصات صحف محلية تحكي تاريخ تعليم الكبار منذ عام 1352 وبعض المشاركات القديمة بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية وبعض المناهج والتعاميم القديمة والتي تعود إلى بدايات تعليم الكبار في تعليم الطائف ووثائق يزيد عمرها على 70 عاما.

ويشرف على مشاركة تعليم الطائف بجناح وزارة التعليم، مدير إدارة تعليم الكبار محمد الفعر.