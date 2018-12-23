خادم الحرمين الشريفين يستقبل ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة من المفكرين والأدباء

الوئام- واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر اليمامة بالرياض، اليوم، ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33” من المفكرين والأدباء.

وبدأ حفل الاستقبال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـأيده الله ـ خلال الاستقبال الكلمة التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ضيوفنا الكرام

أيها الإخوة الحضور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أرحب بكم ضيوفا على المملكة العربية السعودية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثالثة والثلاثين، كما أرحب بمشاركة الجمهورية الإندونيسية الشقيقة ضيف شرف هذه الدورة.

إن هذا المهرجان يجسد تراث المملكة، ويعكس تنوع التراث في بلادنا، ويسهم في توعية الأجيال الشابة بهذا التراث، كما يسهم المهرجان في تعزيز التواصل الثقافي العالمي، وما وجودكم هنا إلاّ دليل على ذلك.

تمثل الثقافة بمفهومها الشامل قاسماً مشتركاً أساسياً بين شعوب العالم وعاملاً مهماً لتعزيز الأمن والسلم وترسيخ مفهوم التعايش والحوار العالمي من أجل مستقبل أفضل.

أرحب بكم مجدداً في المملكة العربية السعودية، متمنياً لكم جميعاً التوفيق.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.