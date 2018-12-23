“سامسونج” تكشف عن مفاجأة “الليل الساطع” لكل هواتفها

الوئام - متابعات

أطلقت شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية، تحديثا جديدا، حمل مفاجأة سارة لكل مستخدمي هواتفها قبل نهاية 2018.

وأوضح موقع “بوكيت ناو” التقني المتخصص، أن سامسونج طرحت تحديثا في التقنيات التي تشغل الكاميرات الخاصة بهواتفها الحديثة، والتي سيتم دعمها أيضا في هواتفها الجديدة المرتقبة وأبرزها هاتف “جلاكسي إس 10”.

وستعمل التقنية الجديدة من سامسونج على تطوير خاصية التصوير الليلي في كاميرات سامسونج، وأطلقت عليها اسم “الليل الساطع”.

وطرحت سامسونج النسخة الجديدة من “الليل الساطع” ضمن تحديث لنظام تشغيل “أندرويد باي”، والذي يمكن أن يتابعه أولا مستخدمو هاتف “جلاكسي نوت 9″، وسيتم دعمه لباقي النسخ الحديثة والنسخ المرتقبة من هواتف الشركة الكورية الجنوبية.

ويمكن من خلال “الليل الساطع” التقاط صور ساطعة وواضحة في أكثر الظروف قتامة وظلمة وعتامة، كما تعمل تقنية ج الجديدة على التقاط مجموعة عديدة من اللقطات المتزامنة، والتي يتم تجميعها معا للوصول إلى صور نهائية أكثر وضوحا وسطوعا.