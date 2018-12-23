“السعودية” تكافئ ضيوفها “الفرسان” بخدمة البيانات المجانية على جميع الرحلات

الرياض - الوئام:

أضافت الخطوط السعودية خدمة جديدة على متن رحلاتها الداخلية والدولية لضيوفها أعضاء برنامج “الفرسان” تتمثل في خدمة البيانات المجانية على متن الطائرة وذلك للفئتين الذهبية والفضية على جميع الرحلات الداخلية والدولية ، وتأتي هذه الخطوة تقديراً من الناقل الوطني لولاء ضيوفه وتفضيل “السعودية” كناقل جوي ، وتحفيزا لضيوفها غير الأعضاء للانضمام لبرنامج “الفرسان” والتمتع بمزاياه الفريدة .

وتتضمن خدمة “السعودية” لضيوفها أعضاء برنامج “الفرسان” للفئة الذهبية الاستمتاع على متن الطائرة بـ (100) ميغابايت من خدمة الـ (WiFi) المجانية، فيما سيكون نصيب أعضاء العضوية الفضية (50) ميغابايت ، بغض النظر عن درجة السفر أو الوجهة سواء كانت داخلية أو دولية .

ويمكن للضيوف الاستفادة من الخدمة عن طريق تدوين رقم التذكرة في الحقل الخاص بصفحة تسجيل الدخول إلى (WiFi) والبدء في تصفح الويب بعد عملية تسجيل الدخول .

وقد هيأت “السعودية” أكثر من مائة طائرة من أسطولها لتقديم خدمات الإنترنت ، بالإضافة إلى توفير أحدث أنظمة وميزات الترفيه في الطائرات والتي تضم أكثر من (4) آلاف ساعة متنوعة تشمل أفلام العرض الأول في هوليود، وأحدث البرامج التلفزيونية، ومجموعات الموسيقى، بالإضافة إلى المكتبة الالكترونية ، وكذلك باقة الأطفال وغيرها من البرامج المنوعة التي تتناسب وكافة شرائح الضيوف .

كما دشنت “السعودية” مؤخرا أولى طائراتها التي تم تزويدها بتقنية الاتصالات المتقدمة لتوفير الانترنت بسرعات عالية والبث التلفزيوني المباشر والاتصالات الهاتفية، ويجري تجهيز بقية طائرات الأسطول تباعا بتقنية الاتصالات المتقدمة .