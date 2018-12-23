مصر.. مدير جديد للمخابرات الحربية

وكالات - الوئام:

قال مصدران أمنيان مصريان، اليوم الأحد، إنه تم تعيين اللواء خالد مجاور مديرا للمخابرات الحربية المصرية، ‬‬‬خلفا للواء محمد الشحات. بحسب “رويترز”.

ولم يقدم المصدرين أسبابا لتغيير الشحات، لكن الرئيس السيسي قام بتغيير عدد من كبار مسؤولي الأمن في الجيش ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة خلال السنوات القليلة الماضية.

وكان الرئيس السيسي عين اللواء عباس كامل رئيسا للمخابرات العامة في يونيو/حزيران بعد أسبوعين من تغيير وزيري الدفاع والداخلية.

وتولى مجاور من قبل منصب نائب مدير المخابرات الحربية وقائد الجيش الثاني الميداني والملحق العسكري في سفارة مصر بالولايات المتحدة.