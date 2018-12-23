بعد 30 عاما من الحادث.. القبض على متهم جديد في تفجير طائرة لوكربي

الوئام- متابعات

عثرت الأجهزة الأمنية على مشتبه به جديد في حادث تفجير الطائرة التابعة لشركة “بان أميركان” فوق لوكربي باسكتلندا، 21 ديسمبر عام 1988، والتي راح ضحيتها 270 شخصا.

ويعيش المشتبه به في الحادث بإحدى ضواحي العاصمة الأميركية “واشنطن” على بعد 30 كيلو من النصب التذكاري لضحايا حادث طائرة لوكربي، حسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية.

“أبو الياس”.. مواطن أميركي لأب سوري المولد، نفى اتهامات ضلوعه في تفجير الطائرة في الرحلة 103 القادمة من لندن إلى نيويورك، قائلا: “مجرد أكاذيب”.

وانتقد “أبو إلياس” كتاب المؤلف الأميركي دوغلاس بويد، بعد أن قال “بويد”، أن إلياس يعمل الآن في مدرسة بواشنطن تحت اسم باسل بشناق.

وحسب صحيفة “ميل أون صنداي”، قال بويد، إنه بعد فترة وجيزة من وقوع الكارثة، نشرت منظمة التحرير الفلسطينية، تقريرا من 80 صفحة يزعم فيه أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل- فجرت الطائرة، بإيعاز من إيران، وأن أبو إلياس “ابن أخت جبريل” هو المشتبه به في اقتحام منطقة أمتعة طائرة “بان أميركان” في مطار هيثرو وزرع القنبلة، قبل وقت قصير من إقلاع الرحلة 103.

جاء ذلك في الوقت الذي فيه ابنة أحد المنفذين، إن والدها اعترف لأقاربه بأن القيادة العامة، بقيادة جبريل، هي من دبرت مؤامرة 1988 على متن طائرة “بان أميركان”.