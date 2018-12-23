نتنياهو: لا تغيير في سياستنا بعد انسحاب أميركا من سوريا

وكالات - الوئام:

سعى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد، إلى تبديد قلق الإسرائيليين بعد إعلان سحب القوات الأميركية من سوريا مؤكدا أن الدولة العبرية ستستمر في التصدي للوجود الإيراني في هذا البلد.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، سحب كامل الجنود الأميركيين من سوريا معتبرا أن هدف “هزيمة” داعش قد تحقق.

وكانت إسرائيل ترى في الوجود الأميركي على الأراضي السورية حصنًا في مواجهة الوجود الإيراني وثقلًا موازيًا للنفوذ الروسي الكبير.

وقال نتانياهو لدى بدء الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء “قرار سحب ألفي جندي أميركي من سوريا لن يغير سياستنا الثابتة”.