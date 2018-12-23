تراشق إعلامي متواصل.. أردوغان ووزير خارجيته: نتنياهو مستبد وقاتل

وكالات - الوئام:

تطوّرت الحرب الكلامية بين إسرائيل وتركيا الأحد مع وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي ب “المستبد”، وذلك بعدما اتهم بنيامين نتانياهو أنقرة بارتكاب “مجازر” بحقّ الأكراد.

ووصف الرئيس التركي الأحد نتانياهو بأنه “مستبدّ وصلف ويرأس دولة إرهابية”. وفي خطاب في اسطنبول، قال أردوغان إن إسرائيل “تحتلّ فلسطين” وترتكب “آثاماً وجرائم ضدّ الإنسانية ومجازر”.

في السياق، وصف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الأحد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه “قاتل بدم بارد في العصر الحديث”.

وكتب الوزير التركي، على حسابه على موقع تويتر، إن نتنياهو “مسؤول عن ذبح آلاف الفلسطينيين الأبرياء”.

بدأت هذه المشادة الكلامية السبت مع قول أردوغان لشباب أتراك “لا تركلوا عدوّكم بعد طرحه أرضاً… فأنتم لستم يهوداً في إسرائيل”.

وكان نتنياهو شن هجوما على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب “أردوغان الذي يحتل شمال قبرص وجيشه يذبح النساء والأطفال في القرى الكردية داخل تركيا وخارجها لن يعطينا دروسا في الأخلاق”.

وجاء هجوم نتنياهو ردا على تصريح لأردوغان أمس قال فيه :”لا تركلوا العدو بعد إسقاطه على الأرض. أنتم لستم يهودا في إسرائيل … اليهود في إسرائيل يركلون الرجال حتى بعد سقوطهم على الأرض، لا بل لا يركلون حتى الأطفال والنساء الذين يوقعونهم أرضا”.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل تشهد توترا على خلفية عدد من القضايا، من بينها تمرير إسرائيل في تموز/يوليو الماضي قانونا يعلن إسرائيل دولة قومية حصرية للشعب اليهودي.

وكان أردوغان أدان القرار ووصف إسرائيل بأنها الدولة الأكثر عنصرية في العالم، وقال إن “روح أدولف هتلر قد تم إحياؤها”.

وكان الجانبان تبادلا طرد السفراء بعد مقتل أكثر من 60 فلسطينيا بنيران إسرائيلية في احتجاجات على أطراف قطاع غزة في أيار/مايو الماضي.

وكتب الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم أيضا على حسابه على موقع تويتر، :”نتنياهو يحاول صرف الأنظار عن الدعاوى القضائية التي تلاحقه في بلاده، ولكن محاولاته هذه لن تتكلل بالنجاح … ونتنياهو لن يفلح بأي شكل من الأشكال في التستر على سياسات الظلم والاحتلال التي تمارسها إسرائيل”.