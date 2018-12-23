جامعة شقراء توقع اتفاقية مع وزير التعليم للاستفادة من برنامج “بعثتك وظيفتك”

متابعات - الوئام

وقع الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، مدير جامعة شقراء، الْيَوْمَ (الأحد)، اتفاقية مع وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، لسد احتياج الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، عبر الاستفادة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي “بعثتك وظيفتك”، بحضور وكلاء الوزارة وعدد من منسوبي الجامعة.

وتأتي الاتفاقية انطلاقا من مبدأ التعاون وتكامل الأدوار وتنسيقها بين وزارة التعليم من مؤسسات التعليم العالي، وهيئات القطاع العام، في سبيل توحيد الجهود نحو تحقيق تنمية وطنية في مختلف المجالات، عبر إيجاد شراكة فاعلة في مجال الابتعاث بين الوزارة والجامعات السعودية.