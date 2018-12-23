والدة التوأم السيامي التنزاني تعلن دخولها الإسلام بعد نجاح عملية الفصل

الرياض- الوئام

أعلنت والدة التوأم التنزاني “أنيشيا وملينيز”، دخولها الإسلام، بعد نجاح عملية الفصل لطفليها، التي أجريت في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض.

وشهدت عملية فصل التوأم السيامي التنزاني، عددا من المراحل، بدأت الأولى بالتخدير كونه من المراحل المهمة نظراً لكونها مصاحبة للحالة طيلة فترة العملية، قام عليها 11 استشاريا وفني، والمرحلة الثانية وهي تنظير المثانة، والمرحلة الثالثة الإعداد والتجهيز، والرابعة فصل الأمعاء.

وأوضح استشاري جراحة الأطفال، عضو الفريق الطبي لعملية فصل التوأم السيامي التنزاني الدكتور محمد النمشان، أن مرحلة فصل الأمعاء تمت بنجاح، مضيفا أن التوأم جرى تخديرهما بسهولة، ولم يكن هناك أيّ مضاعفات في التخدير بعد ذلك تم عمل منظار للجهاز البولي ووضع القساطر البولية، ثم عملية تعقيم التوأم، لتبدأ مرحلة القص وإزالة ممدد الأنسجة الذي وضع منذ حوالي 3 أشهر، كما جرى خلال هذه المرحلة فصل جدار الصدر وجدار القلب، والدخول إلى التجويف البطني وفصل الكبد و الأمعاء، ثم المرحلة الخامسة وهي مرحلة فصل الجهاز البولي والتناسلي.