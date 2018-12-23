“مدني ينبع” يعلن نتائج التحاليل الطبية لجثة الطفلة خزامى عطية

عبدالله العازمي -الوئام -عبدالله العازمي

أكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة عقيد خالد مبارك الجهني، أن نتائج التحاليل الطبية أثبتت أن جثمان الطفلة التى تم العثور عليها بعد اشتباه أحد المواطنين في وجودها بأحد المستنقعات الجافة، أمس السبت، في وادي ثما بمركز تلعة نزا، تعود للطفلة المفقودة خزامى عطية الرفاعي، كما تم التعرف عليها من ذويها.

وتتقدم مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، لذوي الطفلة بخالص التعازي و المواساة، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان، مقدمة الشكر لكل من ساهم وشارك في أعمال البحث عن الفقيدة طوال ٢٣ يوما من جهات حكومية مساندة وأمنية وخاصة والهيئة الملكية والشركات والفرق التطوعية وأفراد الكشافة والمواطنين وأهل الطفلة الذين كان لهم بعد توفيق الله الدور الكبير في إنجاز المهمة وتقديم العون والمساعدة خلال مهمة البحث، والشكر للمواطن الذي اشتبه في وجود الفقيدة في أحد المستنقعات وأبلغ فرق الدفاع المدني في موقع الحدث، وأيضا الشكر لكافة وسائل الإعلام التي ساهمت في نقل صورة حقيقة للحدث أولا بأول.

وكان للدعم وللمتابعة اليومية لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان آل سعود أمير المدينة المنورة، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، الأثر الطيب لدى أسرة الفقيدة من لحظة وقوع الحادث وتوجيهاتهم الكريمة لكافة الجهات المعنية المشاركة والمساندة في عمليات البحث بتسخير كافة إمكاناتها لعملية البحث عن جثمان الفقيدة وبإشراف مباشر من قبل محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي.

يذكر أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع كانت تدير عمليات البحث على مدار الساعة طيلة أيام البحث وسخرت كافة إمكاناتها البشرية والآلية والمعدات الفنية وفريق البحث k9 بمتابعة من قبل مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، ومدير المنطقة.