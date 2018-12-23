استعدادا لنهاية العالم.. ملاجئ تحت الأرض للأثرياء فقط

على طريقة “أفلام نهاية العالم”، بنيت ملاجئ عسكرية للبقاء على قيد الحياة، تحسبا لنهاية العالم وكوارث الكرة الأرضية، وفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية.

الملاجئ تسمى “فيفوس أكس بوينت” وتتسع لـ5 آلاف شخص، قرب منطقة “بلاك هيلز” في ولاية داكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة، وستخصص للقادرين ماديا فقط، حيث يصل سعر المستودع الواحد إلى 35 ألف دولار، بالإضافة لمبلغ ألف دولار سنويا لكل عام.

ويتسع المستودع الواحد لـ24 شخصا، وسيتم تخزين حاجيات كل مشتر، مثل السيارات والتحف الفنية وحتى الحيوانات الأليفة، ويمكن تصميمه حسب رغبة كل شخص.

وانتشر فيديو إعلاني للمخازن العسكرية التي أطلق عليها “مخابئ يوم القيامة” على وسائل التواصل الاجتماعي، ولاقى “تشكيكا” من قبل بعض الأشخاص.