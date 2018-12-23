طالت 3 دول عربية.. تقرير: قطر دعمت الإرهاب بـ 150 مليار دولار

موّلت قطر بنحو 150 مليار دولار جماعات إرهابية في مصر واليمن وسوريا وأوروبا، خلال 23 عاما، بدأت عام 1995 وحتى 2018، وفق تقرير أعده مركز المزماة للدراسات والبحوث (الإماراتي).

تقرير المركز قال إنه منذ تسلم الأمير السابق حمد بن خليفة الحكم في الدوحة عام 1995 وحتى الآن، مولت قطر الإرهاب برقم تقديري يصل لنحو 150 مليار دولار، بينما وصل ما تم توثيقه من تلك المبالغ إلى 85 مليار دولار؛ ليشكل ما تم الكشف عنه من الدعم القطري للإرهاب نحو 60% فقط من المبالغ المقدمة.

وأضاف المركز، أن قطر دفعت 700 مليون دولار لرجال أمن وشخصيات إيرانية وميليشيات تدعمها إيران خلال عام 2015، كما مولت الجماعات الإرهابية في سيناء المصرية بمبلغ تجاوز 100 مليون دولار، وقدمت 600 ألف دولار تمويلًا إلى أبو خالد السوري مبعوث أيمن الظواهري في سوريا، والذي كان ممولًا لتنظيم القاعدة منذ عام 2003.

ولم يغب الحوثيون، وفق المركز، عن التمويل القطري للإرهاب، حيث تلقوا من الدوحة دعما قدره 13 مليون دولار، عام 2003، وبعد انقلابهم على الشرعية اليمنية، واصلت قطر تمويلهم بمبالغ كبيرة، واستهدفت بذلك إضعاف جهود التحالف العربي في اليمن، بتمويل كان تحت مزاعم إعمار صعدة.

ووفقا للمركز، كانت قطر تُسلم القيادي الحوثي يحيى قاسم عواضة 100 ألف دولار شهريًا، ثم دعمت الميليشيا الانقلابية بأكثر من 100 جهاز”ثريا”، لتمكين عبد الملك الحوثي من التواصل مع قادة الحرس الثوري الإيراني وقيادات حزب الله والجماعات الإرهابية، وذلك وفقًا لمخطط كانت تستهدف به قطر تكوين تحالف من الجماعات الإرهابية للضغط على الأنظمة والشعوب العربية.

وخصصت قطر من مبالغ دعمها للإرهاب نحو 300 مليون دولار قدمتها لجماعات إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة وجماعة فتح الشام، ودفعت 80 مليون دولار لجماعة أحرار الشام؛ لإطلاق سراح 50 مسلحًا شيعيًا، وقدمت 140 مليون دولار كتكلفة لعمليات ترحيل الرهائن، و1.35 مليار دولار كصفقات تبادل رهائن، تلقاها قاة ميليشيات موالية لإيران.

وتابع المركز: إن الدوحة مولت تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية خلال العامين 2011 و2012، بمبلغ 20 مليون دولار، وحاولت تسليم 360 مليون دولار إلى إرهابيين بالعراق، فضلا عن دعم إرهابيين في الدول الأوروبية بمبالغ مالية طائلة.

كما مولت قطر، وفقًا للمركز، جماعات إرهابية بمبلغ 65 مليار دولار في 5 سنوات، (بين عامي 2010 و2015)، كما قدمت مليار دولار لجماعات وتنظيمات إرهابية في العراق خلال صفقة للإفراج عن 25 مواطنًا قطرياً، بينهم 9 أفراد من الأسرة الحاكمة، تعرضوا للاختطاف في العراق عام 2015 خلال رحلة صيد.