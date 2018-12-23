في تجربتها الثانية.. “تقنية البناء” تبني منزلاً في يومين #الاسكان

الوئام-الرياض

ينتظر أن تعلن مبادرة تحفيز تقنية البناء الثلاثاء المقبل، عن انجازها بناء منزل في يومين تم من خلاله استخدام أحدث التقنيات في قطاع الإنشاءات، وذلك في إطار اخضاع هذه التجربة للاختبارات الفنية اللازمة واطلاع المهتمين والمختصين على أنماط البناء غير التقليدي الذي يمتاز بجودته وسرعة تنفيذه، حيث تقام هذه التجربة على أرض وزارة الإسكان شمال مدينة الرياض.

وتأتي هذه التجربة بعد نحو 30 يوماً من انجاز منزل تمّت طباعته بتقنية الـ”3d” التي تعدّ أحدث طرق البناء المستقبلية المبتكرة التي يعول عليها للإسهام في إيجاد وحدات سكنية متكاملة من خلال نماذج رقمية المكونات تتماز بالعديد من الخصائص التي تجمع بين الجودة والزمن.

وتمكّنت “الوئام” من التواجد في موقع التجربة ورصد أولى أعمال التنفيذ، حيث أفاد المنفذين أن انجاز المنزل يتطلب 48 ساعة فقط، فيما يتوقع أن تحظى هذه التجربة بإقبال كبير واهتمام واسع من المختصين بقطاع الإسكان، إذ تعكس هذه التجربة الاهتمام بتحفيز الاعتماد على تقنيات البناء الحديثة في سبيل تسريع تملّك المواطنين للمساكن ذات الجودة والسعر المناسب.