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شرقي رام الله

جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتجز وزيرا فلسطينيا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتجز وزيرا فلسطينيا
weam.co/562629
الوئام-متابعات

احتجزت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، وزير الزراعة الفلسطيني سفيان سلطان شرقي رام الله، وهو في طريقه إلى مدينة الخليل.

وأفادت وزارة الزراعة الفلسطينية في بيان، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية أوقفت مركبة الوزير سلطان واقتادته تحت تهديد السلاح إلى مدخل مستوطنة “جفعات أساف” شرق رام الله.

وأضاف البيان أن الجنود الإحتلال تعمدوا الإساءة للوزير، وفتشوا سيارته بدقة، واستولوا على جهاز الإنذار الخاص بها.

واستنكرت الوزارة الفلسطينية، هذا الإجراء بحق الوزير سلطان باعتباره مخالفا للقانون الدولي الإنساني، معتبرة أنه يأتي “في سياق الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني

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