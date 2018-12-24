واشنطن تحذر من هجمات في برشلونة

واشنطن- الوئام:

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأحد رعاياها بتوخي أقصى درجات الحذر في متنزه رامبلاس ببرشلونة إزاء خطر شن هجوم إرهابي خلال أعياد الميلاد.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية هذا التحذير في حساب المكتب القنصلي على موقع تويتر، والذي ينسق لمساعدة الأمريكيين الذين يعيشون في الخارج.

وقال المكتب القنصلي: فلتتوخوا أقصى درجات الحذر في مناطق تحرك السيارات ومنها الحافلات في منطقة رامبلاس ببرشلونة خلال أعياد الميلاد وعيد رأس السنة. الإرهابيون قد يهاجمون مواقع سياحية ومراكز نقل ومناطق عامة أخرى دون إنذار.

وكررت القنصلية الأمريكية في برشلونة هذه الرسالة على موقعها الإلكتروني وطالبت الأمريكيين بتفادي منطقة رامبلاس، وتوخي أقصى درجات الحيطة خلال أعياد الميلاد.

وأفادت القنصلية بأنها خصصت خطاً ساخناً (رقم 112) للطوارئ للأمريكيين في إسبانيا.

ودهست خلية إرهابية في 17 أغسطس عام 2017 المارة في منطقة رامبلاس ببرشلونة، بالإضافة لعدة أشخاص في بلدة كامبريلس الساحلية، ما أسفر عن سقوط 18 قتيلاً وأكثر من 100 مصاب.