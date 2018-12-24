«الآسيوي» يعتمد المحرق البحريني في الدوري السعودي

الرياض- الوئام:

اعتمد الاتحادان البحريني والآسيوي لكرة القدم الملف المتكامل لمشاركة فريق المحرق البحريني في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد وضع اللمسات الأخيرة عليه، تمهيداً لإرساله للجنة الاتحادات المحلية بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الجهة المختصة باعتماد ملف مشاركة المحرق في الدوري السعودي.

واستقبل الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم، إبراهيم البوعينين أمس الأحد، وفداً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لبحث التنسيق النهائي لمشاركة نادي المحرق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم المقبل 2020-2019.

وتكون وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من المستر شين مدير إدارة المسابقات بالاتحاد الآسيوي، وبافل لوزانوف مدير شؤون المسابقات للأندية بالاتحاد الآسيوي، بحضور حسن إسماعيل رئيس قسم المسابقات في الاتحاد البحريني.

ونشر المركز الإعلامي للنادي البحريني صوراً عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، للاجتماع الذي ضم ممثلي إدارة النادي مع الوفد الآسيوي.