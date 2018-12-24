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في محافظة العيدابي

نائب أمير جازان يقدم التعازي في وفاة شيخ شمل قبائل آل غار

نائب أمير جازان يقدم التعازي في وفاة شيخ شمل قبائل آل غار
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جازان- الوئام:

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان‬، تعازيه ومواساته في وفاة شيخ قبيلة آل غال بمركز ريع مصيدة التابع لمحافظة العيدابي الشيخ علي بن أحمد جابر غزواني، والذي توفي إثر معاناته مع المرض.

وأعرب نائب أمير منطقة جازان، عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وذوي وأسرة الفقيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته كافة الصبر والسلوان.

ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز، بما قدمه الفقيد من أعمال ومساعي في الخير والإصلاح ومساهمته في خدمة الوطن والمواطنين.

من جهتهم عبر أبناء الفقيد وأفراد أسرته، عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة والعافية وأن لا يريه مكروه.

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