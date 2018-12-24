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دون أن يعطي أي تفاصيل إضافية

البنتاغون: توقيع أمر سحب الجنود الأمريكيين من سوريا

البنتاغون: توقيع أمر سحب الجنود الأمريكيين من سوريا
weam.co/562655
واشنطن- الوئام:

أعلن متحدث عسكري أمريكي توقيع أمر سحب الجنود الأمريكيين من سوريا، التي نُشروا فيها للمساعدة في القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وقال المتحدث إن الأمر التنفيذي المتعلق بسوريا، وُقع، دون أن يعطي أي تفاصيل إضافية.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب في قرار مفاجىء سحب الجنود الأمريكيين المتمركزين في سوريا وإعادتهم إلى الوطن، معتبراً أن التنظيم الإرهابي هُزم إلى حد بعيد.

ولقي قرار الانسحاب معارضة من عدد كبير من السياسيين الأمريكيين وزعماء دول حليفة للولايات المتحدة، الذين رأوا فيه خطوة سابقة لأوانها تزيد من الاضطراب في المنطقة المنكوبة بالحروب.

والقرار الذي اتبعه ترامب في اليوم التالي بآخر أعلن فيه سحب عدد كبير من الجنود الأمريكيين من أفغانستان، دفع وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس والمبعوث الأمريكي للتحالف الدولي ضد المتمردين بريت ماكغورك، إلى الاستقالة.

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