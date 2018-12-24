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في برامج التدريب التعاوني

فتح باب التسجيل للجنسين للتدريب في شركة علم

فتح باب التسجيل للجنسين للتدريب في شركة علم
weam.co/562657
الرياض- الوئام:

أعلنت شركة علم عن فتح باب التسجيل للرجال والنساء في 5 مسارات متاحة لعام 2019 وتشمل هندسة البرمجيات (رجال) وهندسة البرمجيات (نساء).

بالإضافة لنظم المعلومات (رجال) وعلوم الحاسب الآلي (رجال) وهندسة الحاسب (رجال) والهندسة الصناعية (رجال).

وستكون مدة التدريب التعاوني 16 أسبوعا كحد أدنى أو 28 أسبوعا كحد أقصى.

ومن ضمن الشروط العامة أن لا يقل المعدل التراكمي للطالب عن (2.5 من 4) أو (3.25 من 5) وأن يكون الطالب في السنة الأخيرة من دراسته الجامعية (في آخر فصلين دراسيين).

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://career2.successfactors.eu/career?company

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