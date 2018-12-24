ملك الأردن: علاقاتنا مع سوريا ستعود كما كانت

عمان- الوئام:

أعرب العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، عن أمنياته بتحسن الأوضاع في سوريا والعراق.وقال الملك في لقاء مع مجموعة من الصحافيين الأردنيين وفق وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، إن علاقاتنا ستعود مع سوريا كما كانت من قبل، نتمنى لسوريا كل الخير الشغل سيرجع كما كان من قبل وكذلك الأوضاع تتحسن في العراق بشكل ملحوظ، ونحن دائماً على تواصل معهم من أجل فتح الأسواق لمنتجاتنا ورئيس الوزراء سيزور بغداد قبل نهاية السنة.

ويأمل الأردن، أن يساعد استقرار سوريا والعراق البلاد في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها، من خلال مشاريع إعادة الإعمار وفتح الحدود أمام الصادرات الأردنية.

وأشار الملك إلى أن انقطاع الغاز المصري شكل مشكلة كبيرة للأردن، والآن بدأ العمل لاستئناف تزويد المملكة به.

وكانت مصر تزود الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً منذ 2004، حتى توقفت في مارس 2012، بسبب تفجير أنبوب نقل الغاز الطبيعي في سيناء، شمال شرقى مصر.

وقال ملك الأردن، إنه متحمس لمستقبل الأردن الذي يمتلك فرصاً كبيرة، موضحاً أن الكرة الآن في ملعب الحكومة والقوى السياسية والمجتمع للاستفادة منها.

وأشار البيان إلى أن الملك قال: مر الأردن بظروف صعبة خلال السنوات الماضية، وأنا مدرك تماماً لما يحدث في بلدي، وفي الإقليم وكذلك ما يجري في عالمنا، مضيفاً أن الأمور بدأت بالتحسن، فدول الخليج وقفوا إلى جانبنا مشكورين ولم يقصروا، وكذلك العالم وقف معنا من أوروبا واليابان وأمريكا.

وتابع رسالتي لرئيس الوزراء، والمسؤولين والنواب والأعيان والقوى السياسية كلها هو أن الحل يكمن في النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، ونصيحتي للمسؤولين ألا يترددوا، فنحن تجاوزنا القرارات الصعبة والآن يجب أن نركز على النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للشباب.