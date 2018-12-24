أمريكا: وزير الخزانة يتصل بالبنوك بعد إغلاق الحكومة

واشنطن- الوئام:

أجرى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين اتصالات هاتفية فردية برؤساء أكبر 6 بنوك في الولايات المتحدة، وسط حالة من عدم اليقين تسود سوق المال، وإغلاق المؤسسات الحكومية الجزئي، علاوة على تقارير ذكرت أن الرئيس دونالد ترامب ناقش إقالة رئيس الاحتياطي الاتحادي.

واتصل منوشين بالرؤساء التنفيذيين لبنك أوف أمريكا، وسيتي بنك، وغولدمان ساكس، و”جي بي مورغان تشيس، ومورغان ستانلي، وويلز فارغو، الذين أكدوا أن لديهم سيولة كافية متاحة للإقراض ولجميع عمليات السوق الأخرى، وفق البيان.

وقال الوزير في البيان “ما زلنا نرى نمواً اقتصادياً قوياً في الاقتصاد الأمريكي في ظل نشاط قوي من المستهلكين وقطاع الأعمال”، ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى عن فحوى المكالمات الهاتفية.

وجاءت هذه المكالمات الهاتفية بعد أن شهدت أسواق الأسهم الأمريكية أسوأ أسبوع لها منذ الأزمة المالية في 2008، وأدت الشكوك الإغلاق الجزئي للمؤسسات الحكومية بعد رفض المشرعين الموافقة على تمويل الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، إلى زيادة المخاوف.

ويُذكر أن مؤشرات الأسهم الرئيسية في البورصة الأمريكية، تخلت في الآونة الأخيرة عن كل المكاسب التي حققتها طيلة العام.