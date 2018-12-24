التعليقات: 0

تمتد الى مرتفعات الطائف

الأرصاد: هطول أمطار رعدية بجازان والباحة وعسير

الأرصاد: هطول أمطار رعدية بجازان والباحة وعسير
weam.co/562665
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس بارد على مناطق شمال ووسط وشرق المملكة وسماء غائمة جزئياً، ويتوقع تكون الضباب خلال الصباح الباكر على طريف والقريات، وتتأثر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالعوالق الترابية، ويتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات الطائف .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية على الجزء الأوسط و الشمالي و جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

روابط ذات صلة

موجة باردة تؤثر على شمال وشرق ووسط المملكة

موجة باردة تؤثر على شمال وشرق ووسط المملكة

إمارة عسير: افتتاح عقبة ضلع في هذا الموعد

إمارة عسير: افتتاح عقبة ضلع في هذا الموعد

انخفاض درجات الحرارة في الرياض والشرقية

انخفاض درجات الحرارة في الرياض والشرقية

أمانة عسير تضبط 41 ألف عبوة فاسدة

أمانة عسير تضبط 41 ألف عبوة فاسدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>