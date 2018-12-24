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في مديرية التحيتا جنوب الحديدة

اشتباكات عنيفة بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي

اشتباكات عنيفة بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي
weam.co/562667
الحديدة (اليمن)- الوئام:

اندلعت اشتباكات عنيفة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي الإرهابية، الذين هاجموا المديرية الساحلية في ساعة مبكرة صباح اليوم الإثنين.

وحسب موقع “نيوزيمن” الإخباري، هاجمت الميليشيات بمختلف الأسلحة من محاور مختلفة القوات المشتركة في محاولة للتسلل إلى مركز مديرية التحيتا من الناحية الجنوبية، وردت القوات الموالية للشرعية عليها بنيرانها من مواقعها على أطراف مركز التحيتا.

ووفق مصادر أهلية وشهود عيان، تحشد الميليشيا مسلحيها في مناطق وقرى السويق، والفلاح، والريمية، وتحاول إعادة ترتيب صفوفها لشن هجوم آخر، وأطلقت حملة لمصادرة هواتف المدنيين المحمولة في مناطقها، خاصة في السويق، بدعوى الاشتباه في وجود متعاونين مع التحالف العربي ومساعدته في رصد مواقعها.

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