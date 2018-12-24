شرطة الرياض تطيح بمواطنين أطلقا النار في الأحياء السكنية بالخرج

الرياض- الوئام:

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض من القبض على مواطنين إثنين في العقد الثالث من العمر بعد توفر الأدلة على تورطهما بإطلاق النار في أحد الأحياء السكنية بمحافظة الخرج وتم ضبط ثلاثة أسلحة نوع رشاش كانت بحوزتهم بالاضافة لعدد خمسة مخازن ومائة وسبع طلقات حيه وقد إتضح أنهما من أرباب السوابق المطلوبين أمنياً في قضايا جنائية وحقوقية حيث جرى إيقافهما وتحريز المضبوطات وإحالة القضية النيابة العامة.

وفي التفاصيل فقد صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أن المتابعة الأمنية لجرائم إطلاق النار أسفرت – بفضلٍ من الله – عن القبض على مواطنين إثنين في العقد الثالث من العمر بعد توفر الأدلة على تورطهما بإطلاق النار في أحد الأحياء السكنية بمحافظة الخرج.

وقد تم ضبط ثلاثة أسلحة نوع رشاش بحوزتهم بالاضافة لعدد خمسة مخازن ومائة وسبع طلقات حيه وقد إتضح أنهما من أرباب السوابق المطلوبين أمنياً في قضايا جنائية وحقوقية حيث جرى إيقافهما وتحريز المضبوطات وإحالة القضية النيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض اذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن المواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.