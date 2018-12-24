ضوابط للحد من ظاهرة زواج القاصرات في المملكة

الرياض- الوئام:

اجتمع مجلس السورى، اليوم، في جلسته العادية التاسعة من السنة الثالثة للدورة السابعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس.

واستمع المجلس إلى آراء عدد من الأعضاء بشأن الزواج المبكر للفتيات، حيث استعرضوا في مداخلاتهم عدة ملحوظات على الدراسة وإيجابيات وضع ضوابط للحد من زواج القاصرات، وما ستحققه من ضبط لهذه الممارسة نظراً لانعكاسها السلبي على المجتمع.

وقد وافق المجلس على طلب لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالعودة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على الدراسة وذلك في جلسة قادمة.

وفي سياق منفصل، وافق مجلس الشورى على 3 مشروعات لمذكرات تفاهم بين وزارة الخارجية السعودية، وجمهوريتي ليتوانيا وزامبيا، ووزارة الخارجية لمملكة هولندا.

ومن ناحية أخرى، وجه المجلس مطالبة للمؤسسة العامة للتقاعد بتسريع إجراءات نقل ملكية مشروع الملك عبد الله المالي لوزارة المالية ، بما في ذلك سداد المقابل المالي للمؤسسة ، والنظر في تعويض حسابي التقاعد المدني والعسكري بالمؤسسة عن فاقد الاستثمار للأصول المالية المستثمرة في المشروع خلال فترة التنفيذ.

وطالب المجلس، مؤسسة التقاعد، بتضمين تقاريرها القادمة النسبة التي تم تحقيقها من خطتها الاستراتيجية 2022م ، وفقاً للمبادرات والبرامج التنفيذية التي أطلقتها المؤسسة لتنفيذ الخطة حسب المستهدف تنفيذه سنوياً.

مؤكدا على ضرورة التنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتعزيز مجالات الشراكة بينهما من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، لتغطية تمويل الاحتياجات الإسكانية للمشتركين والمتقاعدين وفقاً لمستويات دخولهم.

واختتم مطالباته للمؤسسة العامة للتقاعد بضرورة تفعيل الاستفادة من قاعدة بياناتها للمشتركين المدنيين والعسكريين لدى تسوية مستحقاتهم التقاعدية فور انتهاء خدماتهم، بما يكفل الاستغناء عن طلب أية بيانات أو مستندات من جهات عملهم.

وصوت المجلس بعدم الموافقة على توصية إضافية تطالب المؤسسة العامة للتقاعد بالإسراع برفع سن التقاعد لجميع العسكريين على مختلف رتبهم لمدة خمس سنوات، وهي التوصية التي تقدم بها أعضاء المجلس ل.محسن شيعاني ود.محمد آل عباس ود.فيصل آل فاضل.

بينما أيد المجلس وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي أكد رئيسها د.معدي آل مذهب أن العسكريين محل الدعم لكنه رأى أنه من الناحية النظامية فإن المؤسسة العامة للتقاعد لا تملك صلاحية التعديل على نظام التقاعد العسكري ، مشيراً إلى أهمية ان تقدم التوصية حسب المادة 23 من نظام.

موضحا أن المادة ٢٣ من نظام المجلس تتيح لعضو المجلس اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ ودراسته في المجلس ورفع ما يقرره إلى الملك.