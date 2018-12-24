إيران تعدم رجل أعمال بسبب جرائم اقتصادية

طهران- الوئام:

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن السلطات نفذت حكماً بإعدام رجل أعمال أصدرته محكمة تنظر في القضايا بشكل عاجل تشكلت لمحاربة الجرائم الاقتصادية بعد موجة غضب من الاستغلال والفساد شهدت اعتقال عشرات الأشخاص.

وقال التلفزيون إن “حميد رضا باقري درمني” أُدين بتهمة الإفساد في الأرض بسبب جرائم تشمل الرشا والاحتيال، وأيّدت المحكمة العليا حكم الإعدام هذا الشهر.

وأعدمت إيران تاجرين بسبب جرائم اقتصادية في نوفمبر في إطار مسعى للتصدي للغش المالي في مواجهة أزمة اقتصادية والعقوبات الأمريكية التي أعادت واشنطن فرضها بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في عام 2015.

وسجنت المحاكم الخاصة عشرات من رجال الأعمال والتجار لفترات تصل إلى 20 عاماً.

وتسبب ضعف الريال في وقت سابق من العام الجاري في اضطراب تجارة إيران الخارجية وساهم في ارتفاع التضخم السنوي أربعة أمثال إلى نحو 40% في نوفمبر .وأثارت العملة الضعيفة احتجاجات متفرقة في الشوارع منذ أواخر العام الماضي.